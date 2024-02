뉴진스, 3월 ‘빌보드 위민 인 뮤직 어워즈’서 공연

그룹 뉴진스가 '2024 빌보드 위민 인 뮤직 어워즈'(2024 Billboard Women in Music Awards) 무대에 오른다.



9일 빌보드에 따르면 뉴진스는 내달 6일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 유튜브 시어터에서 열리는 이 시상식에서 퍼포먼스를 펼칠 예정이다.



'빌보드 위민 인 뮤직 어워즈'는 한 해 음악 산업에 큰 영향을 끼친 여성 아티스트, 프로듀서, 경영진 등을 선정하는 시상식이다.



올해 뉴진스는 '올해의 그룹상'(Group of the Year Award) 수상자로 뽑혔다.



이번 시상식에서는 뉴진스 외에도 '올해의 여성'(Woman of the Year)에 이름을 올린 카롤 G를 비롯해 찰리 XCX, 마렌 모리스, 템스 등이 공연한다.



시상식은 내달 7일 오후 5시(현지시간) 빌보드 위민 인 뮤직 공식 홈페이지를 통해서도 시청할 수 있다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



