트와이스 새 앨범 타이틀곡은 ‘원 스파크’…멤버들 수록곡 작사

그룹 트와이스가 오는 23일 새 미니음반 '위드-유스'(With YOU-th) 발매와 함께 타이틀곡 '원 스파크'(ONE SPARK)를 선보인다.



소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 '원 스파크'는 작곡가 이어어택(earattack)과 작사가 멜라니 폰타나가 작가진으로 참여한 곡이다.



신보에는 이 곡을 비롯해 '아이 갓 유'(I GOT YOU), '러시'(RUSH), '뉴 뉴'(NEW NEW), '블룸'(BLOOM), '유 겟 미'(YOU GET ME) 등 6곡이 담겼다.



그중 수록곡 '러시', '블룸', '유 겟 미'는 각각 멤버 채영, 정연, 다현이 작사를 맡았다.





[사진 출처 : JYP엔터테인먼트 홈페이지 캡처]



