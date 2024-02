엔하이픈, BTS 히트곡 ‘아이 니드 유’ 리메이크

그룹 엔하이픈이 '하이브 대선배' 방탄소년단(BTS)의 히트곡 '아이 니드 유'(I NEED U)를 리메이크해 16일 오후 1시 발표한다.



소속사 빌리프랩에 따르면 이번 리메이크는 아티스트가 자신의 곡을 재녹음하거나 다른 아티스트의 커버곡 또는 신곡을 녹음하도록 지원하는 '스포티파이 싱글즈' 프로그램을 통해 이뤄졌다.



'아이 니드 유'는 방탄소년단이 지난 2015년 발표한 세 번째 미니음반 '화양연화 pt. 1'의 타이틀곡이다. 어반 스타일이 접목된 일렉트로 힙합곡으로, 끝을 향해 추락하는 사랑을 붙잡아 보려는 애타는 마음이 담겨 큰 인기를 끌었다.



엔하이픈은 원곡의 일렉트로닉 신시사이저 사운드 대신 잔잔한 어쿠스틱 악기로 자신만의 감미로운 감성을 선보였다.



엔하이픈이 발표하는 '아이 니드 유 - 스포티파이 싱글즈'는 스포티파이 최초의 K팝 편집 플레이리스트 'K팝 온!'(K-Pop ON!) 10주년을 맞아 기획됐다.



K팝 아티스트 세 팀이 '나의 K팝 첫사랑'을 주제로 음원을 차례로 공개하며, 엔하이픈이 첫 주자를 맡게 됐다.



엔하이픈은 방탄소년단의 '아이 니드 유'를 선곡한 이유로 "서정적인 분위기의 음악과 퍼포먼스로 우리의 색다른 매력을 전하고 싶다"며 "멤버들이 모두 좋아하는곡으로 우리의 K팝 첫사랑 이야기를 전할 수 있어서 뜻깊다"고 말했다.



이어 "방시혁 프로듀서(하이브 의장)가 방탄소년단 선배 노래의 편곡을 승인해 준 것도 처음이라고 들었다"며 "(방시혁이) 직접 편곡에 참여해 주셔서 영광스럽게 생각한다"고 덧붙였다.



엔하이픈은 오는 23∼25일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서 앙코르 콘서트 '페이트 플러스 인 서울'(FATE PLUS IN SEOUL)을 연다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



