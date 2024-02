조태열 장관, G20에 “단합된 대북 대응에 주도적 역할 해달라”

조태열 외교부 장관이 브라질 리우데자네이루에서 열린 주요20개국(G20) 외교장관회의에서 북한 문제 대응에 G20이 주도적 역할을 해 달라고 밝혔습니다.



외교부에 따르면, 조 장관은 현지시각 21~22일 G20 회의 발언에서 핵·미사일 개발과 도발, 북러 군사협력, 유엔 안전보장이사회 결의 위반 등 북한의 불법 행위에 국제사회가 단호하고 단합된 대응을 할 수 있도록 G20이 주도적 역할을 해 달라고 주문했습니다.



조 장관은 이어 북한이 주민 인권을 희생시키면서 핵·미사일을 개발 중이라며, 북핵 등 안보 문제와 북한 인권은 ‘동전의 양면’처럼 연계돼 있다고 지적했습니다.



아울러 G20이 기후변화와 디지털 전환 대응, 지속가능 발전 등 글로벌 현안에 대한 협력을 강화해야 한다고 강조했습니다.



만 2년 간 이어진 우크라이나 전쟁에 대해선, 한국 정부가 지난해 7월 발표한 ‘우크라이나 평화 연대 이니셔티브’ 등을 토대로 우크라이나 평화와 재건을 위해 노력 중이라고 밝혔습니다.



조 장관은 이번 G20 참석 기간 캐나다, 인도네시아, 일본, 포르투갈, 프랑스, 독일, 아르헨티나, 이탈리아 등과 별도로 회담하고 협력 강화를 논의했습니다.



또한 미국과 브라질, 유엔이 공동 주최한 ‘아이티 위기 대응 회의’(Rising to the Challenge on Haiti)에 참석해 아이티 치안 회복에 힘을 보태기로 했습니다.



조 장관은 G20에서의 일정을 마친 후 미국으로 이동해, 오는 28일 블링컨 미 국무장관과의 회담 등을 소화할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 외교부 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!