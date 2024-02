강릉시·수원시, ITS 총회 성공 개최 협력

동영상 고정 취소

강릉시와 수원시가 오늘(23일) 수원 컨벤션센터에서 ITS 세계총회의 성공적인 개최를 위한 업무협약을 체결했습니다.



이들 도시는 2025 수원 ITS 아태총회와 2026 강릉 ITS 세계총회가 연이어 열리는 만큼 총회 실행 계획과 운영 방안 등을 공유하고, 공동 홍보 등에 협력하기로 했습니다.



강릉시는 또 2019년 준공된 수원 컨벤션센터 운영안을 참고해 2026년 ITS 컨벤션센터를 준공할 계획입니다.



