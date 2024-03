빌보드 싱글 차트서 제니 51위·정국 87위·르세라핌 99위

블랙핑크 제니와 방탄소년단(BTS) 정국, 르세라핌이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 이름을 올렸다.



5일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 제니가 더 위켄드·릴리 로즈 뎁과 협업한 '원 오브 더 걸스'(One Of The Girls)는 전주보다 7계단 오른 51위를 기록해 10주째 차트에 들었다.



정국의 첫 솔로 앨범 타이틀곡 '스탠딩 넥스트 투 유'(Standing Next To You)는 전주보다 6계단 내려간 87위였다. 이 곡은 17주째 차트에 머물렀다.



르세라핌은 미니 3집 타이틀곡 '이지'(EASY)로 99위에 올라 사상 처음 '핫 100' 차트에 들었다.



이들은 블랙핑크, 트와이스, 뉴진스에 이어 빌보드 메인 앨범 차트와 싱글 차트 모두에 이름을 올린 네 번째 걸그룹이 됐다.



이 밖에 방탄소년단이 2018년 발매한 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)는 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 92위로 재진입했다.



발매 당시 '빌보드 200'에 15주 연속 머물렀던 이 앨범은 5년 6개월 만에 다시 이 차트에 들었다.



앞서 공개된 '빌보드 200' 톱 10에서는 트와이스의 미니음반 '위드 유-스'가 1위, 르세라핌의 미니음반 '이지'가 8위를 차지했다.



