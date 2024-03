일본 경찰, “북한에 부정송금 혐의” 한국 국적자 등 2명 체포

일본 경찰이 오늘(6일) 북한의 정보기술(IT) 기술자에게 부정 송금한 혐의가 있는 한국 국적자 등 2명을 체포했다고 민영방송 니혼테레비와 교도통신이 보도했습니다.



가나가와현 경찰은 히로시마현의 IT 관련 업체 대표이자 한국 국적자인 53세 박모 씨와 이 회사 직원 출신의 회사원 등 2명을 오늘 체포했습니다.



이들은 실업급여를 부정 신청해 약 150만 엔, 한화 약 1,300만 원을 가로채고 북한 IT 기술자에게 불법으로 송금한 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 이들이 해외 거주 북한 IT 기술자에게 IT 업무를 의뢰해 보수를 전달했을 가능성이 있는 것으로 보고 수사를 벌여나갈 방침입니다.



해외에서 위장 취업한 북한 IT 기술자들은 앱 개발 등을 수주해 외화를 벌어들이며 이들에게 송금된 외화는 북한의 핵미사일 개발 등의 자금으로 쓰인다는 분석이 미국 등에서 제기돼왔다고 니혼테레비는 전했습니다.



