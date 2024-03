트럼프 만난 머스크 “미 대선후보 어느 쪽도 자금 기부 안 해”

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이번 미국 대선에서 후보 누구에게도 자금을 지원하지 않겠다는 입장을 밝혔습니다.



머스크는 현지 시간 6일 오전 소셜미디어 엑스(X, 옛 트위터) 계정에 “아주 분명히 하자면, 나는 미국 대통령 후보 어느 쪽에도 돈을 기부하지 않는다”(I am not donating money to either candidate for US President)는 글을 올렸습니다.



해당 글은 전날 머스크가 도널드 트럼프 전 대통령을 최근 만났다는 언론 보도 이후 머스크가 트럼프 전 대통령 측에 선거 자금을 기부하는 것이 아니냐는 추측이 나오자 해명 차원에서 올린 것으로 현지 언론은 분석하고 있습니다.



다만 머스크의 이런 입장 표명은 슈퍼팩(super PAC·특별정치활동위원회)이나 다른 정치적인 목적의 기부 가능성을 완전히 배제하는 것은 아니라고 블룸버그 통신 등 미 언론은 전했습니다.



앞서 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 전날 트럼프 전 대통령이 지난 3일 플로리다 팜비치에서 머스크를 만났다고 보도했습니다.



이후 자금이 부족한 트럼프 선거캠프에 머스크가 자금줄이 되는 것 아니냐는 추측이 나왔습니다.



한편 머스크는 2020년 대선에서는 조 바이든 대통령에게 투표했다고 밝힌 바 있지만, 최근 미 남서부 국경의 불법 이민자 유입 문제를 비롯해 바이든 대통령의 정책에 반대 입장을 보이고 있습니다.



블룸버그는 머스크가 그동안 정치 자금 기부에는 소극적인 편이었으며, 연방 선거관리위원회 기록에 따르면 2009년 이후 100만 달러(약 13억 3천만 원) 미만을 기부했다고 전했습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



