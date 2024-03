뉴진스, 美 ‘위민 인 뮤직 어워즈’ 수상…“남성 중심 K팝에 새 물결”

걸그룹 뉴진스가 6일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 유튜브 시어터에서 열린 '2024 빌보드 위민 인 뮤직 어워즈'(2024 Billboard Women in Music Awards)에서 K팝 가수 최초로 '올해의 그룹상'을 받았다고 소속사 어도어가 밝혔다.



이 부문에서 수상자가 나온 것은 2015년 미국 걸그룹 피프스 하모니 이후 9년 만이다.



시상자로 나선 미국 컨트리 가수 레이니 윌슨은 "오랫동안 남성 중심의 장르였던 K팝에서 걸그룹의 새로운 물결을 이끌었다"고 뉴진스를 소개했다.



뉴진스는 "오늘 이렇게 멋진 아티스트가 가득한 시상식에 참여하게 돼 정말 믿기지 않는다"며 "이 자리에 있는 모든 아티스트는 우리에게 영감을 줬고, 여러분 덕분에 음악에 대한 우리의 사랑과 열정이 더욱 커졌다"며 감사를 전했다.



멤버들은 "지난 2년을 돌이켜보면 우리는 엄청난 축복을 받았다. 새롭고 흥미로운 일들을 정말 많이 경험했고, 최고의 해를 보냈다"며 '버니즈'(뉴진스 팬덤)에 그 공을 돌린 뒤 "계속 전진하기 위해 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.



뉴진스는 시상식에서 두 번째 미니음반 '겟 업 '(Get Up) 타이틀곡인 '슈퍼 샤이'(Super Shy)와 'ETA' 무대도 꾸몄다. 관객들은 응원봉을 흔들며 떼창과 함성으로 호응했다.



'빌보드 위민 인 뮤직 어워즈'는 한 해 음악산업에 큰 영향을 끼친 여성 아티스트, 창작자, 프로듀서, 경영진 등을 선정하는 시장식으로 2007년 시작됐다.



뉴진스는 지난해 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 5곡을 진입시키고, 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위에 오르는 등 글로벌한 인기를 누렸다.



빌보드는 이에 최근 매거진 표지 주인공으로 뉴진스를 선정하며 "한때 보이밴드만이 코어 팬덤을 구축하고 상업적 성공을 거둘 수 있다는 것이 업계의 통념이었지만, 뉴진스는 이 두 가지를 모두 달성한 걸그룹 세대의 일원"이라며 "이들이 여성 그룹의 성공에 대한 패러다임을 바꾸고 있다"고 짚었다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



