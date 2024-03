BTS 정국 ‘스탠딩 넥스트 투 유’ 뮤비 1억뷰 돌파

그룹 방탄소년단(BTS) 정국의 첫 솔로 앨범 타이틀곡 '스탠딩 넥스트 투 유'(Standing Next to You) 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 1억건을 넘겼다고 소속사 빅히트뮤직이 9일 밝혔다.



이 뮤직비디오는 전날 오후 7시 39분께 1억뷰를 돌파했다. 이는 공개 약 4개월 만이다.



'스탠딩 넥스트 투 유'는 솔로 앨범 '골든'(GOLDEN)의 타이틀곡으로, 어떠한 역경이 찾아와도 함께 하겠다는 메시지가 담긴 레트로 펑크 곡이다.



'스탠딩 넥스트 투 유' 뮤직비디오는 시네마틱 기법으로 촬영돼 독특한 영상미로 호평받았다. 정국이 펼친 퍼포먼스도 시청자의 눈을 사로잡았다.



정국은 이로써 '세븐'(Seven), '3D'에 이어 '스탠딩 넥스트 투 유'까지 공식적으로 활동한 솔로 뮤직비디오 전편으로 1억뷰 이상을 기록했다.



'스탠딩 넥스트 투 유'는 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 17주 연속 진입하는 등 인기를 끌었다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!