기아 EV9, 2024 영국 올해의 차로 선정

기아는 대형 전기차 EV9이 현지시간으로 8일 영국에서 '2024 영국 올해의 차(UK Car of the Year)’에 최종 선정됐다고 밝혔습니다.



영국 올해의 차는 해마다 <탑기어(TopGear)>, <카(Car)>, <오토카(Autocar)>, <왓카(What Car)>, <오토트레이더(Auto Trader)> 등 영국에서 활동하는 자동차 전문 기자 등 심사위원단 30명이 최근 12개월 이내 출시된 차량을 심사·투표해 선정하고 있습니다.



기아에 따르면 EV9은 우선 1차 심사에서 '대형 크로스오버 부문' 최고의 차로 선정됐고, 부문별 최고의 차인 ▲현대차 아이오닉5(패밀리카 부문) ▲르노 클리오(소형차 부문) ▲볼보 EX30(소형 크로스오버) ▲피스커 오션(중형 크로스오버 부문) ▲BMW i5(경영진차 부문) ▲혼다 시빅 타입 R(고성능차 부문) 등과 경쟁한 결과 최종적으로 올해의 차로 선정됐습니다.



영국은 등록 자동차 중 전기차 등 전동화에 기반을 둔 친환경차의 비율이 지난해 말 36.5%로 유럽지역 주요 국가 가운데서 친환경차 보급 속도가 빠른 곳입니다.



한편, EV9은 ‘2024 여성 세계 올해의 차(2024 Women’s Worldwide Car of the Year, WWCOTY)’를 수상하며 전 세계 여성들이 뽑은 최고의 차에도 선정됐다.



여성 세계 올해의 차는 52개국 여성 자동차 기자로 구성된 심사위원단이 안전성, 편의성, 기술력, 가성비 등을 평가해 최고의 모델을 선정하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 현대차그룹 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!