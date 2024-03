데뷔 20주년 맞은 다이나믹 듀오, 28일 정규 10집 발표

힙합 그룹 다이나믹 듀오가 오는 28일 정규 10집 '투 키즈 온 더 블록'(2 Kids On The Block)을 발표한다고 소속사 아메바컬쳐가 13일 밝혔다.



다이나믹 듀오는 지난해 '투 키즈 온 더 블록'의 파트 1과 파트 2를 차례로 내놓은 바 있다. 이들은 이어 데뷔 20주년인 올해 정규 10집의 본편을 내놓게 됐다.



지난 2004년 데뷔한 다이나믹 듀오는 '링 마이 벨'(Ring My Bell), '뱀'(BAAAM), '죽일 놈' 등의 히트곡을 내며 국내 대표 힙합 듀오로 사랑받았다.



다이나믹 듀오는 힙합을 사랑하는 두 아이(2 Kids)가 힙합 아티스트로 우뚝 서기까지의 음악 여정과 이야기를 이번 앨범에 담아냈다.



이들은 특히 '두뇌는 명석하나 꾸준한 노력이 필요함' 같은 멤버들의 실제 초등학교 생활기록부 내용을 티저 콘텐츠로 공개해 눈길을 끌었다.



개코와 최자 두 멤버는 1992년 초등학교 6학년 반 친구로 처음 만나 우정을 쌓기 시작했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



