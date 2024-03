데뷔 20주년 ‘다이나믹 듀오’ 28일 정규 10집 발매

힙합 그룹 다이나믹 듀오가 오는 28일 정규 10집 ‘투 키즈 온 더 블록(2 Kids On The Block)’을 발표합니다.



소속사 아메바컬쳐는 다이나믹 듀오가 지난해 ‘투 키즈 온 더 블록’의 파트 1과 파트 2를 차례로 내놓은 데 이어, 데뷔 20주년인 올해 정규 10집의 본편을 공개한다고 오늘(13일) 밝혔습니다.



이번 앨범은 힙합을 사랑하는 두 아이가 아티스트로 우뚝 서기까지의 여정을 담아냈습니다. 실제로 멤버 개코와 최자는 1992년 초등학교 6학년 반 친구로 만나 현재까지 힙합 듀오로 활동하고 있다고 소속사 측은 설명했습니다.



지난 2004년 데뷔한 다이나믹 듀오는 ‘링 마이 벨(Ring My Bell)’, ‘뱀’(BAAAM), ‘죽일 놈’ 등의 히트곡을 내며 꾸준한 사랑을 받고 있는 장수 힙합 듀오입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 아메바컬쳐 제공]



