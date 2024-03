한경연, 올해 경제성장률 2% 전망…“코로나19 이전 수준”

올해 우리나라 경제성장률이 코로나19 이전 수준에 근접한 2.0%를 기록할 것이라는 전망이 나왔습니다.



한국경제인협회 산하 한국경제연구원(한경연)은 오늘(15일) 발간한 ‘경제동향과 전망: 2024년 1분기’ 보고서에서 이같이 내다봤습니다.



한경연은 올해 경제성장률이 세계 경제 개선에 따른 수출 호조로 회복세를 타겠지만, 내수는 기준금리 인하가 본격적으로 시작되는 하반기 이후 반등할 것으로 전망했습니다.



다만, 고금리·고물가에 따른 실물경제 침체와 정책지원 여력 약화는 경기 회복에 부정적으로 작용할 수 있다며 민간 부채 리스크에 대한 원활한 대처 여부가 올해 성장 흐름을 좌우할 것이라고 밝혔습니다.



최대 수출국인 중국의 경기 부진이 장기화한다면 2.0%의 성장률을 달성하지 못할 가능성이 있다고도 덧붙였습니다.



부문별로 보면 내수에서 가장 큰 비중을 차지하는 민간 소비는 성장률이 1.6%에 그칠 것으로 전망됐는데, 가계부채 원리금 상환 부담에 따른 소비 여력 감소가 원인으로 지목됩니다.



설비 투자는 IT 경기 회복과 금리 인하 가능성으로 하반기 이후 회복 흐름이 확대돼 3.0%의 성장률을 기록할 것으로 전망됐습니다.



건설 투자는 정부의 사회간접자본(SOC) 예산 확대에도 불구하고 지난해 건설 수주 감소와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실화 여파로 1.5% 역성장할 것으로 보입니다.



소비자물가 상승률은 달러화의 상승 폭이 줄고, 국제유가 등 원자재가격이 안정을 찾으면서 2.5%를 기록할 것으로 예측됐습니다.



한경연은 IT 업황 침체와 중국의 부진, 지정학적 리스크 확대로 지난해 부진했던 수출이 올해는 주요국의 경기 회복과 IT 시장의 수요 확대로 3.6%까지 회복되리라 예측했습니다.



경상수지는 상품수지의 흑자 폭 확대 영향으로 510억 달러 수준에 이를 것으로 예측됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 한국경제연구원 제공]



