대기업 500곳 영업이익 26% 감소…“IT·전자업종이 주도”

지난해 국내 500대 기업의 영업이익이 지난 2022년 보다 26%가량 줄어든 것으로 확인됐습니다.



삼성전자와 SK하이닉스 등 IT 전기·전자 대표 기업의 영업이익 감소 폭이 90%에 달하면서 전체적인 영업이익을 끌어내렸습니다.



기업데이터연구소 CEO스코어가 국내 매출 상위 500대 기업 중 지난 25일까지 사업보고서와 감사보고서를 제출한 264곳을 대상으로 지난해 연간 실적을 조사한 결과, 이들 기업의 전체 매출액은 2,506조 164억 원으로 집계됐습니다.



이는 2022년 2천543조 6천15억 원보다 1.5% 감소한 수치입니다.



영업이익은 감소 폭이 더 커, 지난해 조사 대상 기업의 영업이익은 104조 7,081억 원으로, 전년 141조 2,024억 원과 비교하면 25.8% 감소했습니다.



업종별로 보면 전체 18개 업종 중 13개 업종에서 영업이익이 감소한 데다 특히 수출을 주도해 온 IT 전기·전자 업종의 실적 하락이 두드러졌습니다.



IT 전기·전자의 지난해 영업이익은 6조 5천203억 원으로 2022년보다 89.0% 급감했고 석유화학, 운송업도 감소 폭이 컸습니다.



이에 비해, 2022년 30조 4,651억 원의 적자를 냈던 공기업은 지난해 2조 4,741억 원의 적자를 내며 손실 폭을 크게 줄였습니다.



주요 대기업의 분기 실적은 개선 추세인 것으로 확인됐습니다. 조사 대상 기업의 지난해 4분기 매출액은 647조 4,707억 원으로, 지난해 같은 기간보다 1.6% 증가했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / CEO스코어 제공]



