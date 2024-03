“신분 위장 북한 IT인력과 거래 조심”…일본, 자국 사업자에 첫 주의보

한국과 미국에 이어 일본 정부도 북한의 정보기술(IT) 인력이 해외에서 앱 개발 등 일감을 얻어 북한 통치 자금을 벌어들이는 것으로 보인다며 자국 사업체를 상대로 주의를 환기하고 나섰습니다.



27일 마이니치신문과 산케이신문 보도에 따르면 일본 경찰청은 외무성, 재무성, 경제산업성과 함께 한국과 미국 정부의 지난해 10월 발표와 같은 내용으로 일본 내 사업체를 상대로 주의 환기를 당부하는 문서를 전날 공표했습니다.



일본 정부는 북한이 핵과 미사일 개발을 위한 자금을 벌기 위해 IT 인력을 활용하고 있다고 지적하고 이들에게 업무를 발주해 돈을 송금하는 경우 외환관리법 위반 등에 해당할 수 있다고 주의를 당부했습니다.



또 북한 IT 인력들은 일감 수주를 위해 신분을 위장하거나 일본 거주자를 개입시키는 등의 방식으로 중개 사이트에 등록해 상당수는 중국과 러시아에서 작업하면서 보수를 받는 것으로 보인다고 전했습니다.



그러면서 화상회의 기피, 보수를 받는 예금 계좌의 빈번한 변경, 부자연스러운 일본어 구사 등을 의심 사례로 제시했습니다.



일본 정부가 북한 IT 인력에 대해 공식적으로 주의를 환기하고 나선 것은 이번이 처음이라고 현지 언론들은 전했습니다.



앞서 일본 가나가와현 경찰은 지난달 히로시마현에 있는 IT 관련 업체 대표이자 한국 국적자인 박 모 씨와 이 회사 직원 출신 회사원 등 2명을 체포해 이들이 북한 IT 인력과 거래한 혐의에 대한 수사를 벌이고 있습니다.



마이니치신문은 2020년 2월부터 지난해 3월까지 북한 IT 인력과의 거래 관련 사건이 3건 적발돼 5명이 체포됐으며 이 가운데 2명은 혐의가 불확실해 불기소됐고 1명은 기소 유예됐다고 전했습니다.



앞서 한미 양국 정부는 지난해 10월 합동으로 북한 IT 인력이 신분 위장을 위해 활용하는 수법과 이들과의 거래를 방지하기 위한 조치 등을 안내하고 주의를 권고한 바 있습니다.



