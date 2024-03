‘The 경기패스’ 5월부터 GTX-A 최대 30% 환급

동영상 고정 취소

경기도는 GTX A노선 수서∼동탄 구간 30일 개통과 관련해 'The 경기패스' 사용 때 최대 30% 요금을 환급한다고 밝혔습니다.



30% 환급은 5월 1일 The 경기패스 시행과 함께 적용됩니다.



The 경기패스를 이용해 수서역와 동탄역을 이동할 때 20∼30대 청년은 30% 할인돼, 요금 4천 450원에서 천 340원을 환급받을 수 있습니다.



일반 시민은 20%, 저소득층은 53% 할인율을 적용합니다.



