“북 무기개발 돈줄 막아라”…한미, ‘IT 외화벌이’ 추가 제재

한미 양국이 북한 IT 인력의 외화벌이에 관여한 기관 2곳과 개인 4명을 함께 제재했습니다.



불법 활동을 통해 핵·미사일 개발에 자금을 조달한 자금책과 금융인이 주요 제재 대상이 됐습니다.



김경진 기자가 보도합니다.



외교부는 오늘 보도자료를 통해, 북한 IT 인력의 해외 외화벌이 활동에 관여하거나 불법 자금을 조달한 기관 2개와 개인 4명을 독자제재 대상으로 지정했다고 밝혔습니다.



기관 2개는 러시아 기업 한 곳과 아랍에미리트 기업 한 곳입니다.



이들은 북한 국방성 산하 IT 회사, 진영정보기술개발 협조회사와 연계해 활동해 왔다고 외교부는 밝혔습니다.



이 북한 회사는 러시아와 중국, 라오스 등지에 북한 IT 인력을 파견해, 지난해 한미의 제재 대상에 올랐습니다.



개인으로는, 압록강개발은행의 유부웅 중국 선양 대표가 새로 제재 대상에 올랐습니다.



외교부는 이 인물에 대해, 한미가 공동 추적해 온 북한의 자금 관리책으로, 북한 IT 인력 수입을 자금 세탁해서 핵·미사일 개발에 사용되는 민감 물자를 조달했다고 설명했습니다.



또 불법 금융 활동으로 북한 외화벌이를 도운 한철만, 정성호, 오인준 등 북한 금융인들도 제재 대상에 추가했습니다.



미국도 이들을 대상으로 독자제재를 가했습니다.



정부의 사이버 분야 대북 독자제재는 지난해 2월 처음 발표된 이후 이번이 6번째입니다.



외교부는 "이들은 모두 한미가 세계에서 처음으로 제재 대상으로 지정했다"며 "이들과의 거래 위험성에 대해 주의를 환기하는 효과가 클 것"이라고 밝혔습니다.



미국 재무부는 북한의 불법 무기 프로그램용 자금 조달을 막기 위해 계속 행동할 것이라고 강조했습니다.



KBS 뉴스 김경진입니다.



영상편집:김종선



