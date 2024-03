BTS 제이홉, 신보 기념 자필편지…“좋은 음악이 좋은 춤 만든다”

그룹 방탄소년단(BTS)의 제이홉이 29일 "좋은 음악이 곧 좋은 춤을 만든다"고 음악과 춤에 대한 소신을 밝혔다.



그는 이날 스페셜 앨범 '호프 온 더 스트리트 VOL.1'(HOPE ON THE STREET VOL.1) 발매를 기념해 공개한 친필 편지에서 "우리들의 움직임은 음악과 연결돼 있고, 결국 몸으로 표현되는 자연스러운 공식"이라며 "이게 곧 춤이 가진 의미이고, 스트리트 댄스의 매력이자 이 앨범과 콘텐츠가 보여주고 싶은 첫 번째"라고 강조했다.



그는 "이 앨범과 콘텐츠는 평소보다 조금 더 제이홉이라는 친구를 알아갈 수 있고, 지속적으로 이끌어 나가고 싶은 문화 중의 하나"라고 소개했다.



'호프 온 더 스트리트 VOL.1'은 제이홉이 지난해 8월 솔로 앨범 '잭 인 더 박스'(Jack In The Box·호프 에디션) 이후 약 7개월 만에 내놓는 신보다.



이 앨범은 그의 예술적 뿌리인 스트리트 댄스를 소재로 한 작품으로, 제이홉의 초심이 담겼다. 다이나믹듀오의 개코와 윤미래가 참여한 타이틀곡 '뉴런'(NEURON)을 비롯해 동료 멤버 정국이 참여한 '아이 원더…'(i wonder…), 베니 블랑코와 나일 로저스가 참여한 '록 / 언록'(lock / unlock), 르세라핌의 허윤진이 참여한 '아이 돈트 노우'(i don't know) 등 총 여섯 곡이 수록됐다.



제이홉은 이번 앨범에 대해 "입대 전 바쁘게 부딪치면서 어쩌면 조금 성급하게 준비한 결과물"이라며 "그래서 걱정이 이만저만 아니었는데, 우여곡절 끝에 나왔다. 여러 가지로 발 빠르게 준비는 했지만 역시나 일이라는 건 유동적으로 바뀌는 게 참 많더라"고 소회를 풀어냈다.



그는 "그래도 걸린 시간만큼 집중해서 나온 프로젝트"라며 "그래서 그런지 애정도 크다"고 덧붙였다.



제이홉은 지난해 4월 육군 현역으로 입대해 올해 10월 전역을 앞두고 있다.



제이홉은 "늘 표현하고자 하는 게 세상에 나왔을 때의 그 흥미가 어마어마하다"며 "저의 목표는 이 개인의 만족이 모두의 만족이 될 때까지 해보는 게 목표다. 재밌게 즐겨달라"고 당부했다.



제이홉은 이번 앨범 전곡의 작사에 참여해 뮤지션으로서의 역량을 뽐냈다.



타이틀곡 '뉴런'은 제이홉에게 가장 큰 영향을 끼친 2000년대 올드 스쿨 힙합 장르다. 곡명은 외부에서 자극받았을 때 전기를 발생시켜 다른 세포에 정보를 전달한다는 사전적 의미와 데뷔 전 그가 몸담았던 댄스 크루 이름을 동시에 가리킨다.



소속사 빅히트뮤직은 "제이홉은 이 곡을 통해 자신의 음악적 뿌리와 삶의 동기, 그리고 새로운 출발에 대한 기대를 노래했다"고 전했다.



제이홉은 이 노래로 자기 뿌리를 되짚는 한편, '뉴런, 뉴 런'(NEURON, NEW RUN)이라는 반복되는 가사로 자신만의 포부도 드러냈다. 중독성 있는 제이홉의 래핑에 개코와 윤미래의 맛깔나는 피처링이 더해졌다.



제이홉은 전날 세계 각지를 돌며 스트리트 댄스를 소재로 촬영한 다큐멘터리도 함께 공개했다. 이를 통해 전하고자 하는 메시지를 더욱 입체적으로 표현했다.



30일부터 다음 달 5일까지는 서울 성동구 성수동에서 제이홉의 정체성이 담긴 팝업 스토어도 열린다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!