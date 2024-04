‘한국판 CES’ 오는 10월 대구에서 열린다

동영상 고정 취소

[앵커]



매년 미국 라스베이거스에서 열리는 국제전자제품 박람회, CES는 세계 최대 규모의 IT 신기술 경연장이죠.



대구시가 한국판 CES를 목표로 미래차와 인공지능 등 최신 기술을 선보이는 미래혁신기술박람회를 오는 10월 개최합니다.



류재현 기자입니다.



[리포트]



매년 전 세계 4천여 개 기업과 10만 명 이상의 관람객을 불러 모으는 미국 국제전자제품 박람회, CES.



스페인 모바일 기기 전시회 MWC, 독일 국제가전박람회 IFA와 함께 세계 3대 IT 전시회로 꼽힙니다.



미국 CES와 같은 국제 박람회가 우리나라에도 오는 10월 열립니다.



대구시가 미래차와 로봇, 인공지능 등 4개 분야 대형 전시회를 통합한 미래혁신기술박람회, FIX 2024를 개최하기로 했습니다.



대구에서 열리는 단일 전시회 중에서 역대 최대 규몹니다.



모빌리티관에는 현대차와 기아, GM 등 글로벌 완성차 업체들이 참가해 수소차와 자율주행차, 도심항공교통 등 최신 기술을 선보이고, 로봇관에서는 인공지능과 배송 로봇 등 첨단 로봇을, ABB관은 인공지능, 블록체인, 빅데이터 등 미래 정보통신기술을 소개합니다.



대구시는 행사 기간 미래혁신기술과 관련한 분야별 국제 학회도 동시에 개최합니다.



또 30개국 바이어를 초청한 투자 상담회와 대기업, 공공기관 구매 상담회도 엽니다.



[최운백/대구시 미래혁신성장실장 : "대한민국 혁신기술 대표 플랫폼으로 당당히 자리매김함으로써 글로벌 행사로 발전시키는 것을 목표로 하고 있습니다."]



한국판 CES를 표방한 FIX 2024, 세계 3대 IT 전시회와 나란히 어깨를 견줄 수 있는 행사로 발돋움할지 주목됩니다.



KBS 뉴스 류재현입니다.



촬영기자:백창민



