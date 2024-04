BTS 제이홉, 영국 싱글 차트 64위·앨범 차트 38위로 진입

그룹 방탄소년단(BTS) 제이홉의 신곡 '뉴런'(NEURON)과 이 곡이 수록된 앨범이 영국 오피셜 싱글·앨범 차트 '톱 100'에 동시에 진입하는 데 성공했다.



5일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 '뉴런'은 이번 주 싱글 차트 '톱 100'에 64위로 처음 등장했다.



'뉴런'은 군 복무 중인 제이홉이 지난달 발표한 스페셜 앨범 '호프 온 더 스트리트 VOL.1'(HOPE ON THE STREET VOL.1)의 타이틀곡이다.



이 곡은 제이홉에게 가장 큰 영향을 끼친 2000년대 올드 스쿨 힙합 장르로, 음악적 뿌리와 삶의 동기 그리고 새로운 출발에 대한 기대가 녹아들어 있다.



제이홉은 이 노래에서 자기 뿌리를 되짚는 한편, '뉴런, 뉴 런'(NEURON, NEW RUN)이라는 반복되는 가사로 자신만의 포부도 드러냈다.



곡 제목은 외부에서 자극받았을 때 전기를 발생시켜 다른 세포에 정보를 전달한다는 사전적 의미와 데뷔 전 그가 몸담았던 댄스 크루 이름을 동시에 가리킨다. 개코와 윤미래가 맛깔나는 피처링으로 제이홉에게 힘을 보탠 노래다.



이 노래가 수록된 스페셜 앨범 '호프 온 더 스트리트 VOL.1'은 오피셜 앨범 차트 '톱 100'에서 38위로 처음 진입했다.



오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서는 이 밖에도 핑크퐁 '아기상어'(Baby Shark·베이비 샤크)가 전주보다 3위 오른 66위로 89주째 차트에 이름을 올렸다.



하이브 산하 빌리프랩 소속 신인 걸그룹 아일릿의 데뷔곡 '마그네틱'(Magnetic)은 80위로 싱글 차트에 처음 진입했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



