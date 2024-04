온앤오프, 미니 8집 ‘뷰티풀 섀도’ 발매

그룹 온앤오프(ONF)가 8일 미니 8집 '뷰티풀 섀도'(BEAUTIFUL SHADOW)를 발매한다고 소속사 WM엔터테인먼트가 밝혔다.



이번 음반은 온앤오프가 지난해 발매한 미니 7집 이후 약 6개월 만에 선보이는 신보로, 사랑의 이중성을 표현한 음반이다.



신보에는 타이틀곡 '바이 마이 몬스터'(Bye My Monster)를 포함해 총 5곡이 수록됐다.



타이틀곡은 강렬한 밴드 사운드가 특징인 팝 댄스곡으로, 라흐마니노프 교향곡 2번 3악장 테마를 빌려와 웅장함을 더했다.



이 밖에 '아프로디테'(Aphrodite), '브레스, 헤이즈 & 섀도'(Breath, Haze & Shadow), '케미컬 타입'(Chemical Type), '슬레이브 투 더 리듬'(Slave To The Rhythm) 등 곡이 수록됐다.



멤버 민균은 수록곡 '아프로디테' 작곡에, 와이엇은 '슬레이브 투 더 리듬' 작곡 및 작사에 이름을 올렸다.



이들은 지난 6~7일 열린 단독 콘서트에서 신보 타이틀곡과 수록곡 무대를 최초 공개했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



