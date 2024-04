제로베이스원, 다음 달 세 번째 미니음반…24일 선공개곡 발표

그룹 제로베이스원이 다음 달 13일 세 번째 미니음반 '유 해드 미 앳 헬로'(You had me at HELLO)를 발표한다고 소속사 웨이크원이 14일 밝혔다.



제로베이스원은 이날 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이러한 소식을 알리는 컴백 포스터를 공개했다.



제로베이스원은 신보 발표에 앞서 이달 24일 수록곡 '스웨트'(SWEAT)를 선공개한다.



웨이크원은 "여름처럼 뜨거운 컴백을 예고한 아홉 멤버는 '스웨트'라는 노래 제목처럼 여름의 뜨거움과 열정을 청량한 비주얼과 힘 있는 퍼포먼스로 그려낼 예정"이라고 소개했다.



제로베이스원은 선공개곡 발매 후 일주일간 TV 음악 프로그램에도 출연할 예정이다.



제로베이스원은 첫 번째 미니음반 '유스 인 더 셰이드'(YOUTH IN THE SHADE)와 두 번째 미니음반 '멜팅 포인트'(MELTING POINT)로 두 작품 연속 더블 밀리언셀러(200만장 판매고)에 오르며 선풍적인 인기를 끌었다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



