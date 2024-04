[더 보다] 우리들의 행복한 노년

- 선생님: What did you do over the weekend?

- 이병철: Last weekend, my body condition, very not good.

- 선생님: Not good? for what? 왜?

- 이병철: So much allergy.

- 선생님: Allergy for... for what?

- 이병철: I ate 돈가스. Today morning, body, 두드러기....



<인터뷰> 박희수 / 영어회화 선생님

처음에 병철 님은 영어로 하나도 못 하셨는데 단어 하나하나만 이렇게 (말)하시는 분이셨는데, 지금은 그래도 계속 문장을 만들려고 하는 게 눈에 보여서. 엄청 기특해요. 선생님으로서.