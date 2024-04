강릉시, 2026 강릉 ITS 세계총회 국내외 홍보 실시

동영상 고정 취소

강릉시가 '2026 강릉 ITS 세계총회' 성공 개최를 위해 국내외 홍보에 나섭니다.



강릉시는 오늘(22일)부터 오는 25일까지 미국 애리조나에서 열리는 2024 미주 ITS 총회에 강릉시 홍보관을 운영해, 총회 참가 140여 개 기업들에게 강릉 ITS 모델을 소개하고, 2026 강릉 ITS 세계총회 참여를 유도합니다.



또, 오는 25일부터 27일까지 제주도에서 열리는 '한국ITS학회 2024 춘계학술대회'에도 강릉 홍보관을 운영합니다.



