[더 보다] 비트코인, 이제라도 살까? 말까?

한예츠 라즐로 / 비트코인 첫 거래자

“When I say bitcoin, you say what”

당신에게 비트코인이란?

“Pizza? I just told people I wanted pizza I want pay with Bitcoin”

피자? 저는 비트코인으로 피자를 사 먹었을 뿐이에요.

“people ask me oh man! what an idiot why don't you keep that bitcoin its like well you know somebody had to start it off”

이 바보야 그걸 갖고 있었어야지 라고들 하지만 이런거죠. 누군가는 (거래를) 시작해야만 했어요