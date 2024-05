꿈을 향해 날아오른 TXT…한복에 부채 들고 “특별한 시간 선물”

"이번 세 번째 월드투어로 우리가 어떤 형태로 성장해왔고, 우리의 미래를 어떻게 '모아'(투모로우바이투게더 팬덤)와 지켜나갈 것인지 저희만의 스토리텔링을 풀어나갈게요." (수빈)



마치 드라마 '성균관 스캔들' 속 유생처럼 그룹 투모로우바이투게더 다섯 멤버가 하늘색 한복을 입고 무대에 등장했다. 흔치 않은 한복 의상 뒤로 깔린 노래는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위에 오른 '이름의 장 : 템프테이션(TEMPTATION)' 타이틀곡 '슈거 러시 라이드'(Sugar Rush Ride).



원곡의 치명적이고 도회적인 분위기와는 달리 파격적인 국악 버전으로 편곡된 이 노래에 맞춰 멤버들은 전통 부채를 들고 신명 나는 춤 한 판을 풀어냈다.



선곡도, 의상도, 편곡도 모두 예상을 벗어난 뜻밖의 무대에 'K팝의 성지' 서울 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)을 가득 채운 1만1천명의 관객은 감탄을 쏟아냈다.



바로 3일 오후 열린 투모로우바이투게더의 세 번째 월드투어 '액트 : 프로미스'(ACT : PROMISE)의 첫 공연에서다.



투모로우바이투게더는 이날부터 5일까지 3일 동안 열리는 서울 콘서트를 일찍이 매진시키며 총 3만3천 관객과의 만남을 예고했다.



멤버들은 이번 콘서트를 통해 앞서 선보인 음반 시리즈 '꿈의 장', '혼돈의 장', '이름의 장'을 망라하며 '너와 함께하는 내일이 곧 희망이자 구원'이라는 자신만의 세계관을 생동감 있게 풀어냈다.



팀의 리더 수빈 역시 "투모로우바이투게더의 음악에서 가장 중요한 키워드는 바로 '원 드림'(One Dream), 하나의 꿈"이라며 멤버와 팬이 함께 지향하는 꿈에 주목해 달라고 당부했다.



휴닝카이는 "미국과 일본 등지의 다양한 도시에서 '모아'를 만날 예정"이라며 "어떤 도시들인지 하나씩 '모아'에게 공개하고 있는데, 무엇보다 설레는 점은 서울에서 무려 3일 동안 함께한다는 기쁜 소식"이라고 들뜬 마음을 숨기지 않았다.



태현은 "작년 투어 때는 판타지 동화 같다는 평을 많이 남겨주셨는데, 이번에도 '액트 : 프로미스'에서 특별한 시간을 선물해드리겠다"고 약속했다.



이들은 약속대로 이번 콘서트를 통해 25곡을 쏟아내며 눈에 띄는 볼거리를 선사했다. 2019년 발표된 '별의 낮잠' 뮤직비디오 속 다섯 갈래 갈림길을 형상화한 무대는 역동적인 퍼포먼스 구성을 뒷받침했고, 가로 69m·세로 9m의 거대한 LED 화면이 표출하는 영상은 몰입감을 더했다.



투모로우바이투게더는 특히 서로 다른 소년들이 만나는 과정과 멤버들의 과거를 담은 '파인드 더 네임'(FIND THE NAME), 아름답지만 무책임했던 낙원을 뒤로한 채 마주한 현실을 다룬 '더 리얼리티'(THE REALITY), 잊었던 꿈과 정체성을 기억해 내는 과정에서 겪는 성장통을 그린 '그로잉 페인'(GROWING PAIN), 사라진 줄 알았지만 언제나 소년의 마음속에는 꿈이 존재했다는 것을 깨닫는 '아일 비 데어 투모로우'(I'LL BE THERE TOMORROW), 약속한 그곳에서 다시 만나자고 노래하는 '랜드 오브 프로미스'(LAND OF PROMISE) 등 다섯 장으로 공연을 나눠 촘촘한 스토리텔링을 엮어냈다.



훤칠한 왕자님 같은 외모를 자랑하는 멤버들의 이마에는 격렬한 퍼포먼스에 초반부터 땀이 송골송골 맺혔다.



이들은 핸드 마이크를 들고 '뉴 룰즈'(New Rules)·'서스데이스 차일드 해즈 파 투 고'(Thursday's Child Has Far To Go) 등에서는 생생한 청량미를 뽐냈고, 강렬한 록 느낌의 '동물원을 빠져나온 퓨마'·'그로잉 페인'(Growing Pain)에서는 가죽 소재 재킷과 바지를 입고 반항미를 드러냈다. 휴닝카이는 직접 기타를 메고 연주하는 듯한 안무를 선보이다 곡의 말미에 악기를 던져버리는 퍼포먼스도 선보였다.



휴닝카이는 "우리의 영원한 편 '모아'와 함께해서 더욱 폭발적인 무대가 완성됐다"고 말하며 뿌듯해했다.



범규 역시 무대 이곳저곳을 360도로 돌아보며 "저기서, 또 저기서 '찐으로' 즐겨 주시는 '모아'분들을 엄청 많이 발견했다"며 "공연장에서 듣는 '모아'분들의 목소리는 언제 들어도 짜릿하다"고 거들었다.



이날 콘서트는 14m 크기의 대형 증기 기관차를 구현한 무대 구조물, 주 무대 상부에 설치된 대형 LED 등으로 볼거리도 풍성했다.



투모로우바이투게더는 서울을 시작으로 미국 터코마·오클랜드·로스앤젤레스·휴스턴·애틀랜타·뉴욕·로즈몬트·워싱턴 D.C, 일본 도쿄·오사카·아이치·후쿠오카 등에서 월드투어를 이어간다.



이들은 특히 일본에서는 도쿄 돔, 교세라 돔 오사카, 반테린 돔 나고야, 후쿠오카 페이페이 돔 등 현지에서도 정상급 스타들만 입성할 수 있는 대형 돔 무대에 오른다.



"저희 노래를 따라부르시는 '모아'들이 너무 많던데, 저희가 마이크를 넘겨드려야 하나 싶을 정도로 너무 잘하셨어요. 그래서 짜릿했고, 미칠 것만 같아요. 하하." (태현)



[사진 출처 : 연합뉴스]



