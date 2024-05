환자 항문에 위생패드 넣은 간병인…항소했다가 오히려 형량 늘어

요양병원에서 환자의 항문에 위생 패드 조각을 집어넣은 60대 간병인이 1심 판결에 불복해 항소했으나 오히려 형량이 늘었습니다.



인천지법 형사항소2-3부(신순영 부장판사)는 장애인복지법 위반 혐의로 기소된 중국 국적 간병인 60대 A 씨에게 징역 3년 6개월을 선고한 원심을 파기하고 징역 5년을 선고했습니다.



항소심 재판부는 요양병원을 제대로 관리·감독하지 않은 혐의(장애인복지법 위반)로 함께 기소된 병원장 50대 B 씨에게 벌금 2천만 원을 선고한 원심도 파기하고 벌금 4천만 원을 선고했습니다.



항소심 재판부는 "A 씨는 혼자 움직이거나 의사 표현을 제대로 할 수 없는 피해자의 상태를 이용해 비인간적이고 엽기적인 방법으로 학대했다"며 "죄질이 매우 나쁜 데다 간병인 팀장이던 그의 지위를 고려하면 비난 가능성도 크다"고 판단했습니다.



그러면서 "피해자는 장폐색 등으로 인해 심한 합병증도 생길 수 있어 매우 위험했다"며 "피해자와 가족들이 말할 수 없는 충격과 고통을 겪은 점 등을 고려하면 1심 판결은 가벼워 부당하다"고 양형 이유를 밝혔습니다.



항소심 재판부는 또 "병원장인 B 씨는 주의·감독을 제대로 하지 않았다"며 "A 씨의 1차 범행이 대체 간병인 등에 의해 발각됐는데도 피고인이 적절한 조치를 하지 않아 추가 범행으로 이어졌다"고 덧붙였습니다.



법원이 항소심에서 A 씨와 B 씨에게 선고한 형량은 검찰의 1심 구형량보다 높은 수준입니다. 앞서 검찰은 지난해 10월 결심 공판에서 A 씨와 B 씨에게 각각 징역 4년과 벌금 3천만 원을 구형했습니다.



A 씨는 지난해 4∼5월 인천시 남동구 요양병원에서 뇌 병변 환자 60대 C 씨의 항문에 위생 패드 10장을 여러 차례 집어넣은 혐의로 구속기소 됐습니다.



이 때문에 C 씨는 항문 열창과 배변 장애를 앓아 대학병원으로 옮겨졌고, 뒤늦게 그의 몸속에서 매트 조각을 발견한 가족들이 A 씨를 경찰에 고소했습니다.



A 씨는 경찰 조사에서 "C 씨가 묽은 변을 눠 기저귀를 자주 갈아야 했다"며 "변 처리를 쉽게 하려고 패드 조각을 항문에 넣었다"고 진술했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 독자 제공]



