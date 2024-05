[다시 만난 김대중] “인동초의 삶” - 김택근 ‘김대중 자서전’ 집필자

우리나라가 지금 IT 강국이 된 것이… 김대중 대통령이 감옥에서 앨빈 토플러의 '제3의 물결'을 읽고 "내가 국가를 경영하면 IT 강국을 만들겠다." 라고 결심을 하고, 실제로 나와서 그 어려운 외환위기 때 실행을 합니다. 빌 게이츠, 손정의, 엘빈 토플러 이 세 사람을 IT 스승으로 모셔요. IT 인프라를 깔고 손정의의 조언을 받들어서 모든 학교에 컴퓨터를 다 보급하고 이래서 IT 강국을 만든 거예요. 그런 분을 제가 이렇게 가서 글로 쓰려고 보니까 너무나 힘들고 그래서… 제가 표현을 그분은 산이 아니라 산맥이었다 이런 표현을 쓴 거죠.