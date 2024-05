BTS RM, 오늘 ‘컴 백 투 미’ 전 세계 동시 발표…솔로 2집 선공개 곡

세계적인 아이돌 그룹 방탄소년단의 RM이 오늘(10일) 신곡 ‘Come back to me’를 발표한다고 소속사 빅히트 뮤직이 밝혔습니다.



‘Come back to me’는 오는 24일 발매되는 RM의 솔로 2집의 선공개 곡입니다.



‘Come back to me’는 RM이 작사를 했고, 밴드 혁오의 오혁이 작곡과 편곡을 맡았으며 타이완의 5인조 밴드 선셋 롤러코스터의 궈궈가 기타와 베이스 세션으로 참여했습니다.



RM은 지난해 8월 서울 송파구 KSPO 돔에서 개최된 동료 멤버 슈가의 콘서트에 게스트로 나와 이 곡을 부른 바 있습니다.



9개월 만에 음원으로 발표되는 ‘Come back to me’는 ‘모든 것은 되돌아온다. 모든 것은 아닐지도 모르지만’이라는 메시지가 담긴 인디 팝 장르의 노래입니다.



RM은 이 노래를 통해 신보의 주제인 ‘옳고 그름’에 대한 고민을 담아 새로운 것에 도전하고 싶으면서도, 한편으로는 현실에 안주하고 싶어하는 사람들의 모순된 감정을 조명했다고 빅히트 뮤직은 설명했습니다.



‘Come back to me’ 뮤직비디오는 넷플릭스 ‘성난 사람들’의 연출을 맡은 이성진 감독이 연출과 제작, 극본을 담당했고, 영화 ‘헤어질 결심’, ‘암살’ 등에 참여한 류성희 미술 감독과 영화 ‘1987’, ‘만추’의 김우형 촬영 감독이 참여했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 빅히트뮤직 제공]



