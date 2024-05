이슬람 무장단체 IS, 유로2024 개최 독일 도시 테러 위협

이슬람 극단주의 무장단체 IS가 다음달 독일에서 열리는 유럽축구선수권대회, 유로2024를 개최하는 도시에서 테러를 벌이겠다고 위협했습니다.



현지시각 10일 일간 디벨트에 따르면 IS 아프가니스탄 지부인 IS호라산(ISIS-K)은 최근 자체 선전매체에 테러를 암시하는 사진을 올렸습니다.



이 매체는 유로2024 경기가 열리는 도시 가운데 뮌헨과 베를린, 도르트문트를 언급하기도 했습니다.



IS 호라산은 144명의 사망자를 낸 지난 3월 모스크바 공연장 테러의 배후를 자처한 조직입니다.



IS 호라산은 지난달에도 유럽축구연맹 챔피언스리그 8강전을 앞두고 영국 런던 에미레이츠 스타디움 등 경기장 4곳을 공격 대상으로 지목했으나 실제 테러를 감행하지는 않았습니다.



독일 보안당국은 자국내에서 이미 암약하는 IS 호라산 조직원을 수백 명으로 추정하고 이들의 테러 계획을 사전에 차단하는 데 주력하고 있습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



