제로베이스원 “올여름 ‘청량베이스원’으로 모두의 마음 채울 것”

"올여름 심장이 터질 듯한 팝으로 걱정 근심 날리실 수 있도록 모든 분의 마음을 '청량베이스원'으로 꽉 채우겠습니다." (박건욱)



그룹 제로베이스원이 13일 서울 블루스퀘어 마스터카드홀에서 열린 세 번째 미니음반 '유 해드 미 앳 헬로'(You had me at HELLO) 발매 기념 쇼케이스에서 "파워와 청량미 가득한 모습으로 올여름 가장 청량한 아이돌이 되겠다"는 각오를 밝혔다.



'유 해드 미 앳 헬로'는 운명적 첫 만남 후 사랑에 빠진 상대와 함께 날아오르겠다는 가슴 벅찬 청춘의 이야기를 담은 작품이다. 첫 번째, 두 번째 미니음반에서 이어 온 '운명적 만남 후 첫눈에 반한 청춘' 이야기를 이번 앨범으로 마무리 짓는다.



앨범에는 운명적 상대로 인해 더욱 밝게 빛나는 팀이 될 수 있었다는 내용을 담은 '솔라 파워'(Solar POWER), 상대와 추는 춤에 몰두해 아무것도 생각나지 않는 순간을 노래한 '스웨트'(SWEAT), 제로베이스원이 팬들에게 바치는 첫 번째 팬 송 '헬로'(HELLO) 등 7곡을 실었다.



성한빈은 "저돌적이면서도 설렘 가득한 청춘의 이야기를 우리만의 스타일로 풀었다"며 "1집부터 이어진 운명적인 만남과 고백을 완성하는 곡을 담고 있다"고 밝혔다.



타이틀곡 '필 더 팝'(Feel the POP)은 운명적 상대가 느끼는 부정적인 감정을 모두 터뜨리고 싶다는 각오를 담은 이지 리스닝 곡이다. 방울을 터뜨리듯 손을 펼치는 안무와 함께 '팝'이라는 가사가 반복되며 쾌감을 선사하는 것이 특징이다.



리키는 "'팝'이라는 가사에 맞춰 스트레스가 터진다는 의미를 안무로 표현한 구간이 있다. 보시는 순간 스트레스를 날려버릴 수 있는 안무"라고 설명했다.



멤버들은 이번 미니음반 활동으로 음악적인 강점을 보여주는 것을 목표로 설정했다. 지난 음반 활동의 성과로 인해 부담을 느끼기보다는 앞으로 달려 나갈 수 있다는 떨림과 설렘으로 음반을 준비했다고 한다.



김규빈은 "이번 음반으로 음원 사이트 '톱 100'에 드는 것이 가장 큰 목표"라며 "힘들 때, 출근하실 때 언제든 들으실 수 있는 노래를 냈으니 많이 들어주셨으면 한다"고 밝혔다.



엠넷 오디션 프로그램 '보이즈 플래닛'을 거쳐 지난해 7월 데뷔한 제로베이스원은 두 달 뒤 데뷔 1주년을 맞는다. 지난 2개의 미니 음반이 모두 '더블 밀리언셀러'에 오르며 화려하게 데뷔한 이들은 하반기 해외 투어로 활약을 이어간다.



장하오는 "제로즈(제로베이스원 팬덤) 분들이 데뷔부터 많은 사랑을 주신 덕분에 5세대 아이돌의 아이콘으로 자리를 잡을 수 있었다"며 "앞으로 꾸준히 성장해 나가는 제로베이스원을 보여드리겠다"고 말했다.



멤버들은 그룹 활동과 함께 김태래가 드라마 '눈물의 여왕' OST를 발표하는 등 개인 활동에서도 성과를 거두고 있다. 이날 쇼케이스에서는 리키가 김태래의 노래에 맞춰 짧은 연기를 선보이기도 했다.



제로베이스원은 지난 1년을 돌아보면 모두의 뜨거운 열정으로 이례적인 성과를 거둘 수 있었다며 계속해서 팬들의 기대에 부응하겠다는 포부를 밝혔다.



"지난 1년간 멤버들과 제로즈가 보여준 열정은 너무도 값지다고 생각해요. 저희와 함께해주셔서 감사드리고, 늘 제로즈와 함께하는 제로베이스원이 되겠습니다." (성한빈)



[사진 출처 : 연합뉴스]



