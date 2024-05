경복궁 근정전 밝힌 뉴진스…“한국의 미 뽐냈다!”

동영상 고정 취소

[앵커]



경복궁 근정전에서 BTS에 이어 뉴진스가 특별한 무대를 가졌습니다.



한복을 입은 멤버들이 알리는 우리 국가 유산의 매력, 김상협 기자가 취재했습니다.



[리포트]



["You and me On my mind Everywhere baby Say you're mine (It feels) Cool with you."]



웅장한 근정전의 밤을 환하게 밝히는 퍼포먼스, 하늘하늘 순백색 한복에 버선 모양의 신발까지 한국의 미를 맘껏 뽐냅니다.



["cool with you (it just), cool with you."]



조선 시대 국가의 중대한 의식이 거행되던 곳, 국보 근정전이 대중문화 공연을 위해 개방된 건 BTS 뮤직비디오 촬영 이후 두 번째입니다.



[해린/뉴진스 멤버 : "오늘은 이렇게 새로운 장소와 새로운 저희의 모습들로 '쿨 위드 유'의 또 다른 느낌을 보여드릴 수 있을 것 같아서 많이 기대해 주세요."]



[다니엘/뉴진스 멤버 : "저희가 이렇게 멋있는 무대에서 저희가 정말로 좋아하는 '쿨 위드 유'를 퍼포밍(공연)할 수 있어서 너무 영광입니다."]



수많은 해외 팬들도 이 영상을 접할 수 있는 만큼 근정전이 한국의 문화를 전 세계로 알리는 건 물론, 관광객 유치에도 도움이 될 거로 기대됩니다.



[민지/뉴진스 멤버 : "우리나라 소중한 국가 유산인 경복궁 근정전에서 무대를 하게 되어서 정말 영광이고요, 이번 기회를 통해 많은 분들께서 우리나라의 국가 유산에 많은 관심을 가져 주시면 좋겠습니다."]



[하니/뉴진스 멤버 : "경복궁 정말 예쁘고 소중한 만큼, 특별한 무대이기 때문에 많은 분들이 재미있게 볼 수 있었으면 좋겠습니다."]



뉴진스의 스폐셜 무대 영상은 오는 21일 밤 KBS 2TV '코리아 온 스테이지'를 통해 만나볼 수 있습니다.



KBS 뉴스 김상협입니다.



영상편집:이상미



