미국 “북한 IT노동자, 미국 회사에 위장취업…5백만 달러 현상수배”

미국 정부가 미국 회사에 위장 취업해 680만 달러 이상의 수익을 올린 북한 IT 노동자를 찾기 위해 최대 500만 달러, 약 67억 원의 현상금을 내걸었습니다.



미 국무부는 현지시각 16일 테러정보 신고 포상프로그램인 '정의에 대한 보상'을 활용해 이들에 대한 정보를 찾고 있다고 밝혔습니다.



국무부에 따르면 한지호(Jiho Han), 진천지(Chunji Jin), 쉬하오란(Haoran Xu)이란 가명의 북한 IT 노동자들은 미국 회사의 원격 근무계획에 불법으로 관여했으며, 이 과정에 60명 이상의 미국인 신분을 가짜로 사용해 680만 달러, 약 91억 5천만 원을 벌었습니다.



또 미국 국적자인 크리스티나 채프먼은 2020년 10월부터 2023년 10월까지 이들 북한 IT 노동자 3명이 미국 기업의 원격 업무에 참여할 수 있도록 도왔습니다.



북한 IT 노동자들은 미국 정부 기관 2곳에도 비슷한 방식으로 취업을 시도했으나 실패했습니다.



이들 북한 IT 노동자는 탄도미사일 개발 등을 관장하는 북한 군수공업부와 관련돼 있다고 국무부는 밝혔습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!