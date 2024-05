미국, 시진핑·푸틴 회담에 “중국, 양손에 떡 쥘 순 없어”

미 국무부는 현지시각 16일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 회담한 것과 관련, 중국 정부가 러시아, 서방과 동시에 관계를 유지할 순 없다고 경고했습니다.



베단트 파텔 국무부 부대변인은 브리핑에서 중러 정상회담을 포함한 양국의 밀착 움직임에 대한 질문에 "중국은 양손에 떡을 쥘 수는 없다(can't have its cake and eat it too)"라면서 "유럽에 가장 큰 안보 위협이 되는 동시에 유럽을 비롯한 다른 나라들과 좋은 관계를 유지할 수 없다"고 비판했습니다.



파텔 부대변인은 "중국은 러시아의 국방 산업을 지원하며 우크라이나뿐 아니라 유럽의 안보 역시 위협하고 있다"면서 "중국 정부는 이 같은 지원을 이어가며 유럽 국가들과 관계 발전을 이어갈 수 없다"고 강조했습니다.



파텔 부대변인은 북중러 밀착에 대해선 "우리는 오랫동안 중국과 러시아가 북한의 도발 및 부주의한 안보 저해 행위를 돕는 데에 역할을 해왔다고 보고 있다"며 "우리는 중국과 러시아가 양자 및 다자 관계를 통해 안보리 등에서 북한과 관계를 가질 역량과 채널을 가지고 있다고 믿는다"고 말했습니다.



파텔 부대변인은 "우리는 북한이 러시아의 우크라이나 침공을 돕기 위한 물자를 지원하는 것을 알고 있으며, 이 같은 행위에 대한 규탄을 이어가고 책임을 물을 것"이라고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



