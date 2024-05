“미 회사 위장취업 북한 IT 노동자 현상수배…미국인 신분 도용”

동영상 고정 취소

미국 정부가 미국 회사에 위장 취업해 수십억 원을 벌어들인 북한 IT 노동자 관련 정보에 현상금을 내걸었습니다.



미국은 이들이 미국인 등의 조력을 받아 60여 명의 미국인 신분을 도용한 것으로 보고 있습니다.



워싱턴 조혜진 특파원입니다.



'미국 회사에 위장 취업한 북한 IT 노동자 관련 정보에 현상금을 드립니다.'



미 국무부가 현지 시각 16일 관련자 4명에 대한 정보를 제공하면 최대 500만 달러, 우리 돈 67억 원의 포상금을 지급한다고 밝혔습니다.



대상은 한지호, 진천지, 쉬하오란 등 3명의 IT 노동자와 이들의 관리자로, 모두 가명을 사용했습니다.



이들은 지난해 10월까지 약 3년 동안 300곳 이상에 취업해 원격 소프트웨어나 앱 개발자로 일한 것으로 알려졌습니다.



이들이 벌어들인 돈은 모두 680만 달러로, 우리 돈 90억 원이 넘습니다.



미국 정부는 이들이 북한 군수공업부와 관련된 인물들로, 정부 기관에도 취업하려 했지만 실패했다고도 덧붙였습니다.



이들은 모두 60명이 넘는 미국 시민들의 신원을 도용한 것으로 조사됐습니다.



미국 언론에 따르면, 이들을 도운 미국인 여성을 비롯해 우크라이나인 남성 등 외국인 여러 명이 체포됐는데, 이들은 북한 노동자들이 받은 돈을 세탁한 혐의 등도 받고 있습니다.



한편, 이날 북한과 러시아 무기 거래에 관여한 러시아인 2명과 러시아 근거 법인 3곳에 대한 제재도 발표됐습니다.



미국 당국은 러시아가 북한산 탄도미사일을 수입해 40기 이상 우크라이나 전쟁에 사용했다고 지적했습니다.



[베단트 파텔/미국 국무부 부대변인 : "러시아와 중국은 북한이 도발적이고 무모하며 악의적이고 불안정한 행동을 할 때 북한을 억제하는 것을 도와야 합니다."]



미국은 러시아와 북한의 무기 거래가 유엔 안보리 결의를 직접적으로 위반한다며 국제사회 역시 제재 조치에 동참해달라고 촉구했습니다.



워싱턴에서 KBS 뉴스 조혜진입니다.



