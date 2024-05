그룹 피원하모니, 美 메이저리그 시카고 컵스 홈경기 시구

그룹 피원하모니가 19일(현지시간) 오후 미국 프로야구 메이저리그 시카고 컵스와 피츠버그 파이어리츠의 경기 시구자로 나선다고 소속사 FNC엔터테인먼트가 밝혔다.



이들은 리글리 필드에서 열리는 시카고 컵스 홈경기에 시구자로 초청받았다.



평소 야구팬으로 알려진 멤버 테오가 마운드에 올라 시구를 한다.



멤버 기호는 메이저리그를 대표하는 응원가 '테이크 미 아웃 투 더 볼 게임'(Take Me Out to the Ball Game)을 가창할 예정이다.



피원하모니는 현재 두 번째 월드 투어 '플러스테이지 에이치 : 유토피아'(P1ustage H : UTOP1A)를 진행하고 있다.



오는 6월 8일에는 미국 뉴욕에서 열리는 음악 축제 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌 2024'(The Governors Ball Music Festival 2024)에 출연한다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



