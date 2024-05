‘The 경기패스’ 시행 20일 만에 가입자 50만 명 넘어서

대중교통비의 일부를 환급해주는 ‘The 경기패스’를 시행한 지 20일 만에 가입자가 50만 명을 넘어섰습니다.



경기도는 지난 20일 기준 The 경기패스와 연계된 국토교통부의 ‘K-패스’ 전국 가입자 수는 130만 명으로 집계됐다고 밝혔습니다.



이 중 53만 명이 The 경기패스 가입자입니다.



신규 가입자가 23만 명, 기존 ‘알뜰교통카드’ 전환자가 30만 명입니다.



The 경기패스의 신규 가입자 수는 K-패스 전체 신규 가입자 45만 명의 절반에 달합니다.



인천과 서울의 K-패스 가입자 수는 각각 11만 명, 40만 명입니다.



The 경기패스는 K-패스의 월 60회 한도를 무제한으로 확대하고 매달 대중교통 비용의 20%(20·30대 청년 30%, 저소득층 53%)를 환급해줍니다.



30% 환급 대상인 청년의 기준도 19∼34세에서 19∼39세로 확대했습니다.



The 경기패스는 K-패스 누리집에 회원 가입을 하면 자동으로 주소지 검증을 거쳐 경기도 주민임이 확인되면 자동으로 가입돼 혜택을 받을 수 있습니다.



[사진 출처 : 경기도청 홈페이지 캡처]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!