북한 보건상, WHO 총회 참석차 제네바로 출국

북한이 세계보건기구(WHO) 총회 참석을 위해 정부 대표단을 스위스로 보냈다고 북한 매체가 전했습니다.



조선중앙통신은 오늘(26일) "정무림 보건상을 단장으로 하는 국제회의 대표단이 스위스 제네바에서 진행되는 WHO 총회 제77차 회의에 참가하기 위해 25일 평양을 출발했다"고 밝혔습니다.



WHO 회원국인 북한은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이전에는 WHO 총회에 정부 대표단을 꾸준히 파견했습니다.



지난해 북한은 지역별로 안배되는 3년 임기의 WHO 집행이사국에 선출됐습니다. 북한은 집행이사국 선출 이후 첫 회의인 지난해 WHO 총회에는 정부대표단을 보내는 대신 제네바 주재 외교관을 참석시켰습니다.



북한이 이번에 WHO 총회에 별도의 대표단을 보낸 만큼 자국 내 보건·방역 상황 등에 대해 어떤 입장을 보일지 주목됩니다.



또, 국제기구와 인적 교류 재개 등에 대한 의견 표명이 있을지에도 관심이 모아집니다. 북한은 코로나19 사태 이후 국경을 차츰 개방하고 있지만 WHO, 유엔아동기금(UNICEF·유니세프) 등을 비롯한 인도주의적 국제기구 상주 인력 활동은 아직 재개되지 못하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



