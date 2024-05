日닛산서 9주년 세븐틴, 이틀간 14만명 환호…“후회없이 불태웠다”

"오늘 저희가 (데뷔) 9주년인데, 이렇게 큰 공연장에서 전 세계 '캐럿'(세븐틴 팬덤)과 함께할 수 있어 너무 기쁩니다." (호시)



그룹 세븐틴은 26일 오후 일본 닛산 스타디움에서 열린 단독 콘서트 '팔로우 어게인 투 재팬'(FOLLOW AGAIN TO JAPAN)에서 "어제도 여기에서 공연했는데, 다시 봐도 믿기지 않는다. 여러분 와 주셔서 감사하다"며 이같이 벅찬 소감을 밝혔다.



멤버들은 "오늘 닛산 스타디움에서 마지막 공연이니 후회 없이 해야 하지 않겠느냐"며 "오늘 몸을 사리지 않게 불태우겠다"고 의욕을 숨기지 않았다.



세븐틴은 전날에 이어 이날까지 이틀간 일본 최대 규모 공연장인 닛산 스타디움에서 회당 7만2천명, 총 14만4천명의 '캐럿'을 만났다.



7만명 이상 수용 가능한 압도적인 규모의 이 공연장은 크기부터 위압감을 자아냈다. 빼곡하게 찬 관객 앞으로 거대한 일(一)자형 무대와 전광판이 자리했고, 좌우로는 돌출형 무대가 마련됐다.



대중음악 콘서트가 발달한 세계 2위 음악 시장인 일본에서도 이곳은 그 크기 때문에 단독으로 무대에 오른 가수는 흔치 않다. 그래서 현지 가수들에게도 '꿈의 무대'로 불린다. K팝 스타로는 동방신기에 이어 세븐틴이 두 번째로 이곳을 채웠다.



육중한 라이브 밴드의 반주에 맞춰 막이 올라가고 은빛 의상을 갖춰 입은 멤버들이 등장하자 떠나갈 듯한 함성이 터져 나왔다. 7만여명이 한 번에 쏟아내는 환호는 그 크기도, 밀도도 남달랐다.



세븐틴은 우지의 "하!" 하는 일성과 함께 히트곡 '손오공'으로 이날 공연의 스타트를 끊었다. 꽉 찬 스타디움을 바라보는 우지의 눈빛도 예사롭지 않았고, 멤버들은 이날 유독 비장한 표정으로 무대에 임했다.



라이브 밴드의 '꽝꽝' 내리찍는 듯한 드럼과 질주하는 듯한 기타 사운드는 MR(반주)와는 또 다른 생동감과 몰입감을 안겼다.



세븐틴은 지난 3월 30∼31일 인천아시아드주경기장에서 스타디움 투어를 시작한 이래 지난달 27∼28일 서울월드컵경기장, 이달 18∼19일 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이에 이어 이곳을 찾았다. 이들이 이들 콘서트로 모은 관객 수는 한국 12만6천명에 일본 25만4천명까지 총 38만명에 달한다.



세븐틴은 베스트 앨범 타이틀곡 '마에스트로'(MAESTRO)를 비롯해 '박수', '울고 싶지 않아', '레프트 & 라이트'(Left & Right), 일본어 버전 '록 위드 유'(Rock with you) 등 다채로운 히트곡을 쏟아냈다.



이날은 특히 세븐틴의 데뷔 9주년 기념일이어서 그 의미를 더했다.



지난 2015년 5월 '아낀다'로 데뷔한 이래 13명 다인원이 빚어내는 화려한 퍼포먼스와 랩·보컬·춤 실력에 힘 입어 K팝 최정상 스타로 발돋움했다. 이들이 지난해 10월 발표한 열한 번째 미니음반 '세븐틴스 헤븐'(SEVENTEENTH HEAVEN)은 K팝 역사상 처음으로 첫 주 판매량 500만장을 돌파하는 신기록을 쓰기도 했다.



조슈아는 "'캐럿' 여러분과 함께 이 시간을 함께할 수 있어 기쁘다"며 "이렇게 큰 무대에서의 추억은 정말 계속 마음에 남을 것이라고 생각한다"고 말하며 감격스러워했다.



원우는 "여러분 만나고 싶었다"며 "남은 에너지를 오늘 전부 쏟아낼 생각이다. 우리 좋은 시간을 만들어 가자"고 말했다.



세븐틴은 이날 메인 스테이지를 비롯해 멤버들이 공중에 매달리는 플라잉 스테이지, 관객과 더욱 가까이에서 소통하는 세컨드 스테이지 등 다채로운 무대 구성으로 팬들을 기쁘게 했다. 꽉 찬 객석 위로 응원봉 불빛을 활용해 세븐틴의 로고와 함께 'SVT ♥ CARAT' 글자가 만들어지는 이벤트도 마련됐다.



세븐틴은 이번 콘서트에 맞춰 공연지인 일본 오사카와 요코하마에서 도시형 콘서트 플레이파크 '팔로우 더 시티'(FOLLOW THE CITY)도 열었다. 이에 따라 이날까지 각 도시 랜드마크와 관광지에서 팝업스토어, 팬 파티, 레스토랑, 사진전 등 다양한 부대 행사가 진행됐다.



세븐틴은 이날 보컬(정한·조슈아·우지·도겸·승관), 퍼포먼스(준·호시·디에잇·디노), 힙합(에스쿱스·원우·민규·버논) 유닛(소그룹) 무대도 꾸몄다.



이들은 열한 번째 미니음반 수록곡 '헤드라이너'(Headliner)와 히트곡 '아주 나이스(NICE)'로 이날 공연을 마무리했다.



세븐틴은 다음 달 K팝 가수 중 처음으로 영국 음악 축제 '글래스턴베리 페스티벌' 주 무대에 서며, 9월에는 독일서 열리는 음악 축제 '롤라팔루자 베를린' 무대에도 선다.



"여러분의 충전기 정한입니다. 제가 충전해 드릴게요. 오늘도 제대로 충전해 볼까요? 완벽하게 충전을 완료해주세요!" (정한)



[사진 출처 : 연합뉴스]



