한국배구연맹, 31일 ‘상해혐의 유죄 판결’ 곽명우 상벌위 개최

한국배구연맹이 최근 법원으로부터 상해 혐의 등으로 유죄 판결을 받은 국가대표 출신 세터 곽명우(OK 금융그룹)을 상벌위원회에 회부해 징계 여부를 논의하기로 했습니다.



한국배구연맹은 오늘(27일) “곽명우에 대한 상벌위원회를 이번 주 금요일, 31일 오전 10시 한국배구연맹 사무국에서 개최한다.”고 밝혔습니다. 곽명우는 최근 통신비밀보호법 위반 및 상해 혐의로 징역 6개월, 자격정지 1년에 집행유예 1년을 선고받았습니다. 지난해 9월 1심 판결에 이어 이번 달 초 2심이 확정된 겁니다.



곽명우의 소속팀인 OK 금융그룹이 곽명우의 유죄 사실을 몰랐다고 주장하고 있는 가운데 지난달 19일 OK 금융그룹이 현대캐피탈에 세터 곽명우를 내주고 미들 블로커 차영석과 2024~2025시즌 신인드래프트 1라운드 지명권을 받는 트레이드를 단행했고 곽명우의 유죄 판결 사실이 알려지면서 논란이 발생했습니다. 한국배구연맹이 트레이드 공시 전 곽명우의 유죄 판결이 확인돼 OK 금융그룹이 연맹에 트레이드 공시 철회 요청을 해 두 구단 간 트레이드는 없던 일이 됐지만, 이 과정에서 OK 금융그룹이 해당 사실을 인지하지 못했는지에 대한 부분과 곽명우의 유죄 판결에 대한 징계가 불가피한 상황입니다.



KOVO 상벌규정 3장 제10조 1항은 ‘성범죄(성희롱 포함), 폭력, 음주운전, 불법 약물, 도박, 승부조작, 인종차별, 과거에 발생한 학교폭력, 인권침해 등 사회 중대한 범죄행위 및 이에 따르는 사유로 품위를 손상하는 행위를 한 구성원’을 징계 대상으로 정의했습니다. 징계 수위는 경고부터 제명까지 폭이 넓습니다.



한국배구연맹의 상벌위 결과에 따라 OK 금융그룹은 곽명우에 대한 자체 징계 수위를 결정할 예정입니다. 2023~2024시즌을 앞두고 1심 판결을 받고도 구단 보고 체계를 따르지 않아 OK 금융그룹은 곽명우의 방출까지도 고려하는 것으로 알려졌습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 한국배구연맹 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!