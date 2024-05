NCT 재현, ‘서울재즈페스티벌’ 라우브 공연에 게스트 출연

그룹 NCT의 재현이 미국 팝스타 라우브(Lauv) 공연에 게스트로 출연한다.



소속사 SM엔터테인먼트는 재현이 6월 2일 '서울재즈페스티벌 2024'에서 헤드라이너(간판출연자)로 출연하는 라우브와 특별 무대를 선보인다고 30일 밝혔다.



라우브는 전날 사회관계망서비스(SNS)에 재현과 주고받은 메시지를 공유하며 재현을 게스트로 섭외했다는 사실을 알렸다.



두 사람은 2019년 재현이 라우브의 '아이 라이크 미 베터'(I Like Me Better)를 커버한 것을 시작으로 교류를 이어왔다. 재현의 커버 영상은 유튜브 조회수 1억뷰를 돌파했고, 라우브는 영상을 감상한 뒤 "아름답고 인상 깊었다"는 평을 남겼다.



한편 재현은 그룹 활동뿐 아니라 '포에버 온리'(Forever Only), '호라이즌'(Horizon) 등 솔로곡도 선보이고 있다. 올 3분기 발매를 목표로 첫 번째 솔로 앨범도 준비하고 있다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!