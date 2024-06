IT·자동차가 주도…대중국 수출 19개월만 최대

동영상 고정 취소

[앵커]



우리나라 수출이 여덟 달 연속 증가세를 이어갔습니다.



반도체와 자동차가 수출 상승을 견인했고, 대중국 수출도 열아홉 달 만에 최대 실적을 냈습니다.



황정호 기자가 보도합니다.



[리포트]



지난달 우리 수출은 80조 원을 넘는 581억 5천만 달러.



지난해 5월보다 11.7% 늘어 여덟 달째 상승세입니다.



주력 품목인 이른바 'IT 4형제'와 자동차가 상승세를 끌어올렸습니다.



반도체는 메모리 반도체 가격 상승 등에 힘입어 113억 8천만 달러를 기록하면서 110억 달러를 웃돌았습니다.



반도체발 훈풍에 디스플레이나 컴퓨터 등 IT 전 품목도 증가세를 이어갔습니다.



[조익노/산업통상자원부 무역정책관 : "IT 업황이 개선되고 있고 메모리 반도체가 지금 50% 이상 가격이 상승을 했습니다. 가격과 물량이 모두 증가해서 반도체가 50% 이상 급증을 하였습니다."]



자동차 수출도 64억 9천만 달러로 역대 5월 최대 실적을 냈습니다.



다만, 전기차 수요 둔화 등의 영향으로 이차전지와 철강 수출은 줄었습니다.



중국으로의 수출이 114억 달러 가까이 기록해 열아홉 달 만에 최대 실적을 내면서 중국이 다시 최대 수출국이 됐습니다.



대미 수출액도 109억 3천만 달러로 열 달 연속 증가세입니다.



[조상현/한국무역협회 국제무역통상연구원장 : "긍정적인 지표가 좀 많은 편이고요. 수출 호조 기조를 이어가기 위해서 대중국 교역 구조라든지 산업별 경쟁력이라든지 그런 것들은 한번 더 점검하면서..."]



수입은 줄고 수출 증가세가 이어져 무역수지도 1년 연속 흑자를 달성했습니다.



KBS 뉴스 황정호입니다.



영상편집:박경상/그래픽:박미주



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!