에이티즈 ‘골든 아워:파트 1’, 美빌보드 앨범차트 2위로 첫 진입

그룹 에이티즈(ATEEZ)의 열 번째 미니음반 '골든 아워 : 파트 1'(GOLDEN HOUR : PART.1)이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 2위로 처음 진입했다.



9일(현지시간) 빌보드 차트 예고 기사에 따르면 이 음반은 이번 차트 집계 기간 13만1천장에 해당하는 앨범 유닛(Album Units)을 기록했다.



이는 올해 K팝 음반이 기록한 앨범 유닛 가운데 가장 높은 수치다.



'빌보드 200'은 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산해 앨범 소비량 순위를 매긴다.



'골든 아워 : 파트 1'은 앨범 판매량 12만7천장, SEA 4천장을 기록했고 TEA는 미미한 수치로 나타났다.



에이티즈는 최근 발매한 네 개의 음반을 모두 '빌보드 200' 3위 안에 진입시키고 있다. 지난해 12월 발매한 정규 2집 '더 월드 에피소드 파이널 : 윌'(THE WORLD EP.FIN : WILL)은 차트 정상에 오르기도 했다.



'골든 아워 : 파트 1'은 에이티즈 멤버들의 가장 눈부신 순간을 음악에 담아낸 음반이다.



에이티즈는 오는 7월 월드투어 '투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워'(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)를 열고 미국 10개 도시를 순회한다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



