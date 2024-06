BTS 정국 ‘네버 렛 고’, 미국 빌보드 ‘핫 100’ 97위

그룹 방탄소년단(BTS) 정국의 솔로곡 '네버 렛 고'(Never Let Go)가 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 진입하는 데 성공했다.



미국 빌보드 차트 공식 사회관계망서비스(SNS)는 '네버 렛 고'가 '핫 100'에 97위로 진입했다고 18일 전했다.



빌보드는 "정국이 솔로곡으로 이 차트에 진입한 일곱 번째 사례"라며 "지난해 11월 '스탠딩 넥스트 투 유'(Standing Next To You) 이후로는 처음"이라고 설명했다.



'네버 렛 고'는 정국이 '아미'(방탄소년단 팬덤)에게 '맞잡은 손을 절대 놓지 말자'는 메시지를 전하는 팬송이다. 하우스 리듬을 기반으로 한 영어 곡으로 신시사이저 사운드가 돋보이는 노래다.



군 복무 중인 정국은 방탄소년단이 매년 데뷔 기념일인 6월 13일을 전후해 여는 축제 '2024 페스타'(2024 FESTA) 프로그램의 하나로 이 곡을 내놨다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



