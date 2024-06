그룹 넥스지, 8월 일본서 공식 데뷔

지난 5월 국내에서 데뷔한 신인 그룹 넥스지(NEXZ)가 오는 8월 일본에서 공식 데뷔합니다.



JYP엔터테인먼트는 넥스지가 오는 8월 21일 일본에서 첫 번째 미니 앨범 발표과 함께 본격적인 일본 활동에 들어간다고 오늘(18일) 밝혔습니다.



이번 앨범은 '라이드 더 바이브(Ride the Vibe)' 일본어 버전과 '킵 온 무빙(Keep on Moving)' 더블 타이틀 곡을 비롯해 모두 3곡이 수록되며, 특히 '킵 온 무빙'은 Keep on Moving'은 JYP 대표 프로듀서 박진영이 작사와 프로듀싱에 참여했습니다.



넥스지는 일본 데뷔에 앞서 8월 3일 일본 후쿠오카를 시작으로 오사카와 도쿄 등 3개 도시에서 데뷔 쇼케이스 투어를 진행할 예정입니다.



그룹 넥스지는 '새로운 세대와 미래를 이끌어 가겠다'는 의미로, 토모야, 유우, 하루, 소 건, 세이타, 휴이, 유키 등 7명의 멤버로 구성됐습니다.



[사진 출처 : JYP엔터테인먼트 제공]



