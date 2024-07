투모로우바이투게더 일본서 싱글 ‘지카이’ 발매

▲ 일본 활동 나서는 투모로우바이투게더 = 그룹 투모로우바이투게더가 3일 일본 싱글 '지카이'(誓い)를 발매했다고 소속사 빅히트뮤직이 밝혔다.



싱글에는 타이틀곡 '윌 네버 체인지'(We'll Never Change)와 함께 '데자뷔'(Deja Vu), '깃토즛토'(きっとずっと) 등 총 3곡이 담겼다.



타이틀곡은 감미로운 보컬과 유려한 멜로디가 돋보이는 곡이다. 서로 맞춰가는 과정에서 너와 나도 변하겠지만 영원히 함께한다는 이야기를 전한다.



투모로우바이투게더는 이날 후지TV 'FNS 가요제'에 출연해 신곡 무대를 선보이며, 6일에는 NTV 음악방송 '더 뮤직 데이 2024'(THE MUSIC DAY 2024)에서 일본 아티스트와 합동 무대를 펼친다.



▲ 에스파 신곡 '핫 메스' 공개 = 그룹 에스파가 3일 일본 싱글 '핫 메스'(Hot Mess)를 공개했다고 소속사 SM엔터테인먼트가 밝혔다.



싱글은 동명 타이틀곡을 비롯해 '줌 줌'(Zoom Zoom), '선 앤 문'(Sun and Moon) 등 일본 오리지널 곡으로 총 3곡을 수록했다.



에스파는 6일 후쿠오카를 시작으로 4개 도시를 순회하는 일본 아레나 투어 '2024 에스파 라이브 투어 - 싱크 : 패러렐 라인 - 인 재팬'(2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in JAPAN)을 개최한다.



▲ 미스틱스토리, 7인조 보이그룹 선보인다 = 기획사 미스틱스토리가 8월 중순 데뷔를 목표로 신인 보이그룹을 선보인다.



다음달 데뷔를 앞둔 그룹은 한국을 포함한 다국적 멤버 7인으로 구성된다.



윤종신, 김이나, 데이브레이크 등이 소속된 미스틱스토리가 보이그룹을 제작하는 것은 이번이 처음이다.



미스틱스토리는 앞서 아티스트 육성 시스템인 '미스틱 인큐베이션 캠프'(MYSTIC Incubation Camp)를 거쳐 걸그룹 빌리를 데뷔시킨 바 있다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



