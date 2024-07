그래미 뮤지엄서 ‘하이브 아티스트’ 전시회…“뉴진스 불참”

미국 로스앤젤레스(LA) 그래미 뮤지엄에서 방탄소년단(BTS) 등 하이브 소속 아티스트들의 전시회가 열립니다.



하이브는 그래미 뮤지엄이 다음 달 2일부터 9월 15일까지 ‘하이브: 위 빌리브 인 뮤직(HYBE: We Believe In Music)’ 전시회를 개최한다고 오늘(10일) 밝혔습니다.



그래미 뮤지엄 측도 공식 홈페이지를 통해 “트렌드를 선도하는 글로벌 엔터테인먼트 브랜드인 하이브의 유산을 조명하는 쌍방향 전시를 선보일 것”이라고 설명했습니다.



이번 전시회에는 지코를 비롯해 방탄소년단, 세븐틴, 투모로우바이투게더, 프로미스나인, 엔하이픈, 르세라핌, 앤팀, 보이넥스트도어, 투어스, 아일릿, 캣츠아이(그래미 뮤지엄 홈페이지 표기 순) 등 하이브 산하 레이블 소속 아티스트들의 액세서리와 의상 등 관련 물품을 선보일 예정입니다.



그룹 투어스는 이번 전시와 연계해 다음 달 1일 그래미 뮤지엄의 온라인 퍼포먼스 시리즈인 ‘글로벌 스핀 라이브(Global Spin Live)’에도 출연할 예정입니다.



한편, 최근 경영권을 놓고 갈등을 빚고 있는 어도어 소속 뉴진스 불참에 대해 “전시 참여 여부는 레이블의 선택에 따라 결정됐다”고 하이브 측은 설명했습니다.



[사진 출처 : 하이브 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!