엔하이픈의 달콤한 변신…“무게감은 줄이고 밝은 모습 담았죠”

그룹 엔하이픈이 달콤한 사랑을 고백하는 소년이 되어 돌아왔다.



엔하이픈은 11일 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에서 열린 정규 2집 '로맨스 : 언톨드'(ROMANCE : UNTOLD) 발매 기념 쇼케이스에서 "사랑이라는 주제를 깊게 다루는 앨범을 만들어보고 싶었다"며 "기존 앨범보다 무게감은 줄이고 엔하이픈만의 색을 보여주려 한다"는 목표를 이같이 밝혔다.



12일 오후 1시 발매되는 '로맨스 : 언톨드'는 서로 정반대 세계에 속한 상대방과 사랑을 나누는 소년의 이야기를 담고 있다. 그간 뱀파이어, 초능력 등 초자연적인 이야기를 선보였던 이들은 '로맨스' 시리즈로 새로운 판타지를 펼친다.



니키는 "기존에는 엔하이픈이 어두운 분위기의 곡을 보여줬다면, 이번에는 밝고 스윗한 곡을 들고 와 낯설고 긴장된다"면서도 신보에 대한 기대를 드러냈다.



앨범에는 타이틀곡 'XO (온리 이프 유 세이 예스)'(Only If You Say Yes)를 비롯해 황홀한 달빛 데이트를 묘사한 '문스트럭'(Moonstruck) 등 총 9곡의 트랙을 실었다.



타이틀곡은 허락만 주어진다면 가진 힘을 최대한 발휘해 상대의 모든 바람을 이루어주겠다는 의지를 표현한다. 리드미컬한 후렴구와 신시사이저 멜로디가 인상적인 곡이다.



선우는 "처음 듣고 멜로디가 좋고, 중독성 강한 부분이 들어있어 좋아해 주시겠다는 생각이 들었다"고 평했다.



제이크는 "안무에서는 저희의 쿨함, 귀여움, 섹시함을 느낄 수 있다"며 "제목인 XO를 손으로 표현하는 안무를 넣었는데, 조금 헷갈릴 수 있어도 연습하는 재미가 있으니 도전을 권한다"고 밝혔다.



멤버들은 작사와 작곡에 참여해 음악적인 역량을 선보이는가 하면, 앨범 홍보용 콘셉트 시네마에서 액션 연기에 도전하는 등 새로운 도전에 나섰다.



특히 '하이웨이 1009'(Highway 1009)는 멤버 7인 모두 작사에 참여해 팬들에게 보내는 메시지를 담았다.



성훈은 "'엔진'(엔하이픈 팬덤)과 도로를 달리는 상상을 하며 가사를 썼다"며 "그랬더니 평소에 쑥스러워 쓰지 못한 가사도 술술 써 내려갔다"고 말했다.



희승은 "콘셉트 시네마를 찍기 위해 연기 수업을 받으며 노래에서 배울 점을 얻기도 했다"며 "말하는 것처럼 노래하는 법을 평소에도 고민했는데, 연기 수업을 들으며 영감을 얻게 됐다"고 돌아봤다.



엔하이픈은 발매하는 작품마다 음반 판매 성적을 끌어올리며 꾸준한 성장세를 보여주고 있다.



이들은 2021년 발매한 정규 1집 '디멘션 : 딜레마'(DIMENSION : DILEMMA)를 밀리언셀러 반열에 올렸고, 다섯 번째 미니 음반 '오렌지 블러드'(ORANGE BLOOD)는 200만 장의 판매고를 올렸다.



이번 앨범은 이날 오후 2시 기준 선주문량 220만 장을 돌파하며 역대 최고 선주문량 기록을 갈아치웠다.



니키는 "선주문량 기록을 세웠다는 소식에 멤버들이 모두 놀랐다"며 "컴백하기 전에 좋은 소식을 들려드릴 수 있어 뿌듯하다"고 설명했다.



희소식과 함께 활동을 시작하게 된 멤버들은 이번 앨범에 거는 기대가 크다고 입을 모았다. 엔하이픈은 탄탄한 수록곡과 새로운 콘셉트로 팬들에게 뜻깊은 경험을 선사하겠다는 각오를 밝혔다.



"팬분들이 기대하시는 것 이상으로 좋은 앨범이 될 것이라 생각합니다. 저번 앨범보다 성장한 모습을 보여드리기 위해 준비했으니 많은 관심 부탁드립니다."(성훈)



[사진 출처 : 연합뉴스]



