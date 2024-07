트와이스 데뷔곡 ‘우아하게’ MV 유튜브 5억뷰 돌파

걸그룹 트와이스의 데뷔곡 '우아하게'(OOH-AHH하게) 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 5억건을 돌파했다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 12일 밝혔다.



이 뮤직비디오는 전날 오후 4시 58분께 5억뷰를 넘겼다.



트와이스는 이로써 'TT', '라이키'(LIKEY), '왓 이즈 러브?'(What is Love?), '팬시'(FANCY), '치어 업'(CHEER UP), '아이 캔트 스톱 미'(I CAN'T STOP ME), '필 스페셜'(Feel Special)에 이어 자체 통산 여덟 번째 5억뷰 뮤직비디오를 배출하게 됐다.



트와이스가 보유한 1억뷰 이상 뮤직비디오는 총 24편에 달해 전 세계 걸그룹 가운데 가장 많다.



'우아하게'는 지난 2015년 10월 발매된 데뷔 미니음반 '더 스토리 비긴즈'(THE STORY BEGINS)의 타이틀곡이다.



트와이스는 오는 17일 일본 정규 5집 '다이브'(DIVE) 발매를 앞두고 있다.



이들은 이달 13∼14일 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이, 20∼21일 도쿄 아지노모토 스타디움, 27∼28일 가나가와 닛산 스타디움에서 각각 월드투어를 연다.



특히 일본 출신이 아닌 해외 여성 가수가 현지 최대 규모 공연장인 가나가와 닛산 스타디움에서 단독 콘서트를 여는 것은 트와이스가 처음이다.



[사진 출처 : JYP엔터테인먼트 홈페이지 캡처]



